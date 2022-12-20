500 классов находятся на карантине в школах Петербурга

На карантине уже 500 классов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербурсгких школах более 500 классов отправлены на недельный карантин из-за резкого роста заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. Об этом журналистам рассказала начальник отдела эпиднадзора городского Управления Роспотребнадзора Ирина Катаева

- С 12 по 18 декабря заболеваемость ОРВИ в пересчете составила 208 заболевших на 10 тысяч человек, что выше эпидемического порога на 113%. Закрыто около 500 классов, 92% болеют гриппом, - отметила санитарный врач на пресс-конференции.

Напомним, что из-за роста заражаемости, было принято решение досрочно закончить третью четверть у 1-4 классов. На каникулы дети уйдут уже 21 декабря. А для остальных, при отсутствии более 20% учеников, предусмотрен карантин.

По данным Роспотребнадзора, на предпоследней, 50-й неделе года, также резко выросла и заболеваемость коронавирусом. Прибавка составила 20%. Чаще всего ковид похож на обычную простуду и не выделяется особыми симптомами.