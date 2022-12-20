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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:28

Выход на лед Финского залива в Петербурге разрешат с 16 января

Прогулки по льду Невы и других рек будут под запретом всю зиму
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Безопасность на водных объектах зимой будут обеспечивать 18 спасательных станций

Безопасность на водных объектах зимой будут обеспечивать 18 спасательных станций

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном обсудили вопрос безопасности на водоемах Санкт-Петербурга в зимнее время. Несмотря на то, что лед на реках, каналах и озерах города еще не окреп, горожане уже выходят на него. Поэтому спасателям несколько раз пришлось проводить спасательные операции. Об этом 20 декабря 2022 года рассказали в городской администрации.

- Прошлой зимой своевременную помощь спасателей получили 115 человек, вышедших на лед. Безопасность на водных объектах зимой обеспечивает единая группировка сил и средств пожарно-спасательного гарнизона. Это 18 спасательных станций поисково-спасательной службы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - рассказали в Смольном.

Также с 16 января по 14 марта планируется разрешить выход на лед Финского залива, а также городских озер, прудов и водохранилищ. Что же касается Невы, других рек и каналов, то выход на них будет запрещен всю зиму.