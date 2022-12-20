Выход на лед Финского залива в Петербурге разрешат с 16 января

Безопасность на водных объектах зимой будут обеспечивать 18 спасательных станций Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном обсудили вопрос безопасности на водоемах Санкт-Петербурга в зимнее время. Несмотря на то, что лед на реках, каналах и озерах города еще не окреп, горожане уже выходят на него. Поэтому спасателям несколько раз пришлось проводить спасательные операции. Об этом 20 декабря 2022 года рассказали в городской администрации.

- Прошлой зимой своевременную помощь спасателей получили 115 человек, вышедших на лед. Безопасность на водных объектах зимой обеспечивает единая группировка сил и средств пожарно-спасательного гарнизона. Это 18 спасательных станций поисково-спасательной службы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - рассказали в Смольном.

Также с 16 января по 14 марта планируется разрешить выход на лед Финского залива, а также городских озер, прудов и водохранилищ. Что же касается Невы, других рек и каналов, то выход на них будет запрещен всю зиму.