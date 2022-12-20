Запертого в машине ребенка спасли в Ленобласти

Ребенка достали из запертой машины в Лодейном Поле. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасателей пришлось звать на помощь жительнице города Лодейное Поле, чей ребенок заперся в машине и не смог отрыть дверь изнутри. Малыш сильно испугался и плакал. Сначала девушка позвонила в полицию, а уже стражи порядка позвонили в аварийно-спасательную службу Ленобласти.

- В поисково-спасательный отряд города Лодейное Поле поступила информация, что в машине, в которой находится ребенок, заблокировались двери, - сообщает пресс-служба спасательной службы.

Специалисты приехали на место и вскрыли машину в присутствии полицейских и мамы ребенка. малыша передали на руки обеспокоенной женщине. Ребенок не пострадал. Сейчас проверку по факту ЧП проводят правоохранительные органы.