Более 100 новых автомобилей поступили в автопарк скорой помощи в Петербурге

Автопарк скорой помощи Петербурга обновлен на 102 автомобиля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автопарк скорой помощи в Санкт-Петербурге обновился на 102 автомобиля. Машины был закуплены за счет городского бюджета. 20 декабря 2022 года состоялась торжественная церемония передачи техники Городской станции скорой медицинской помощи и поликлиникам. Об этом рассказали в Смольном.

- Из закупленных в этом году 67 машин будут направлены в районные поликлиники, 35 – на Городскую станцию скорой медицинской помощи. В 2023 году планируется закупить еще порядка 70 машин, в том числе 10 реанимобилей, - рассказали в городской администрации.

Сейчас вес машины, которые есть в автопарке медицинской службы города не старше пяти лет. Все закупаемые автомобили – отечественные. Производятся в Татарстане, дополнительно оснащаются – в Петербурге.