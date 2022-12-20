Петербуржцам рекомендовали побыть до Нового года на самоизоляции

До Нового года лучше побыть на самоизоляции, а все покупки сделать через Интернет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские врачи посоветовали жителям города уйти на самоизоляцию перед Новым годом. Не всем, а людям с хроническими болезнями и тем, кто сейчас успел подхватить грипп или нечто подобное. Но в целом поберечься стоит и здоровым петербуржцам. Учитывая подъем заболеваемости ОРВИ, ходить сейчас по магазинам - не лучшая затея.

- Нам надо окончательно взять ответственность за свое здоровье в свои руки. Тем людям, которые не считают себя здоровыми, надо добровольно уйти на самоизоляцию и заняться подготовкой к Новому году. Сейчас большое количество интернет-магазинов и все покупки можно сделать из дома, - заявила на пресс-конференции главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета по здравоохранению Петербурга Елена Дондурей.

По ее словам, сейчас в городе отмечается резкий рост заболеваемости респираторными инфекциями. Но, при условии «разобщения» населения, после новогодних праздников может почти снижение числа инфицированных. Праздники медик советует проводить в кругу семьи.