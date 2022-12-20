В двух районах Петербурга ограничат движение с 21 декабря

С 21 декабря вводятся ограничения в Выборгском и Московском районах Петербурга.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новые ограничения вводятся на дорогах Петербурга со среды, 21 декабря. Они коснутся Выборгского и Московского районов Северной столицы. В первом случае движение перекроют почти на месяц.
- С 21 декабря 2022 года по 16 января 2023 года закрывается проезд по улице Сергея Марго от Удельного до Костромского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Объезжать участок, где прокладывают газопровод, предлагается по Олонецкой и Мышкинской улицам.
А Московском районе продолжается прокладка инженерных сетей на Дизельном проезде, начавшаяся еще в октябре. В связи с очередным этапом работ с 21 декабря 2022 года по 29 января 2023 проезд транспорта по Дизельному проезду от Московского шоссе до Среднерогатской улицы будет ограничен.