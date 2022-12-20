Дома Кондратьевского жилмассива начнут заселять в 2023 году после капремонта

Вторую очередь Кондратьевского жилмассива передадут под заселение в начале 2023 года. Фото: Яндекс.Карты

Вторую очередь домов отремонтированного жилмассива на Кондратьевском проспекте начнут заселять уже с начала 2023 года. До конца декабря подрядчик сдаст четыре корпуса в эксплуатацию. Квартиры здесь будут распределять по программе «Молодежи – доступное жилье».

- В ходе капитального ремонта деревянные перекрытия и перегородки были заменены на монолитные. Обновлена вся инженерная инфраструктура: система отопления, канализация, вентиляция, водопровод и так далее, - пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что изначально в домах постройки 30-х годов ХХ века были в основном коммунальные квартиры с общими туалетами и кухнями. Тогда считалось, что строящие коммунизм люди должны иметь меньше личного и больше общего.

При капремонте в корпусах «нарезали» 1-,2- и 3-комнатные квартиры с отдельными ваннами, туалетами, кухнями. Работы по реконструкции расселенных зданий идут с 2018 года.

Кондратьевский жилмассив находится под охраной государства как объект культурного наследия регионального значения.