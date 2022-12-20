Суд дал 18 лет петербуржцу, убившему продавщицу интим-магазина из-за двух вибраторов

Убийцу продавщицы интим-магазина приговорили к 18 годам колонии. Фото: ОПСС СПб

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по громкому делу об убийстве продавщицы интим-магазина в феврале 2022 года. Все произошло поздним вечером, когда в магазине не было покупателей. Мужчина выхватил нож и потребовал, чтобы женщина ушла в подсобку. Она отказалась и пригрозила полицией. Тогда грабитель 29 раз ударил продавщицу ножом. Женщина умерла от потери крови. Ей было 33 года.

- Далее обвиняемый похитил из магазина два вибратора (секс-массажера) стоимостью 1 310 рублей каждый, и с места преступления скрылся, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вскоре мужчину задержали. Он заявил, что никого не хотел убивать, а на преступление пошел ради денег. Вибраторы он планировал подарить другу, у которого были проблемы в личной жизни. Вину признал частично.

Судья назначил наказание в виде лишения свободы на 18 лет в колонии строгого режима.