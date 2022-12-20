Грабитель в маске и с пистолетом вынес 75 тысяч рублей из букмекерской конторы в Петербурге

Вооруженный грабитель напал на букмекерскую контору в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга ищет грабителя, который ранним утром понедельника вынес 75 тысяч рублей из букмекерской конторы. Вооруженный чем-то похожим на пистолет мужчина в балаклаве зашел в офис, расположенный на Ропшинской улице и потребовал деньги и сотрудницы.

- Получив желаемое, преступник сбежал, - пишет «Мойка 78».

После того, как грабитель скрылся, кассир вызвала полицию Увы, но никаких особых примет она сообщить не смогла. Не помогла и запись с камер наблюдения, так как лицо преступника скрывала маска.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Преступника ищут.