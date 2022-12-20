Замдиректора психоневрологического интерната в Петербурге получил почти 13 лет колонии за взятки

Замдиректора интерната осудили за взятку в 5,5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге осудили уже бывшего заместителя директора Психоневрологического интерната №9, которого обвиняли в превышении должностных полномочий и получении взяток на сумму более пяти миллионов рублей.

- Лично получил. взятку в сумме не менее 5 534 400 рублей, что составляет 30% от суммы денежных средств, выделенных для приобретения белкового питания и снятых со счетов проживающих в учреждении недееспособных лиц, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее врач сам назначил это питание пациентам диспансера. За это поставщик продуктов и выдал взяточнику «откат». Кроме денег медик и другие сотрудники интерната, оформлявшие бумаги, за чужой счет погуляли в ресторанах. Застолье обошлось в 560 тысяч рублей.

Кроме питания, замдиректора брал деньги с подрядчика, который стриг усы и бороды пациентам диспансера. А одного больного, имевшего глубокие пролежни, отказался переводить в больницу, несмотря на тяжелое положение пациента. Последнее стало делом о превышении полномочий.

Суд дал медику 12 лет 8 месяцев колонии строгого режима со штрафом в 30 миллионов рублей.