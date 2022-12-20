Резкое потепление до +3 градусов придет в Петербург в четверг

Гололед и потепление, но сначала - ледяной дождь. Это прогноз до конца рабочей недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резкое потепление до +3 градусов ждет жителей Петербурга уже послезавтра, в четверг. Но до этого горожан испытают на прочность морозы и ледяной дождь с гололедом. Их синоптики обещают на среду.

- 21 декабря в Петербурге ночью небольшой снег, утром и днем мокрый снег, ледяной дождь переходящий в дождь. Температура воздуха ночью до -7 градусов, днем повышение до ноля. На дорогах - сложная обстановка, - сообщает городской гидрометцентр.

Давление начнет понижаться и составит всего 750 мм ртутного столба. В четверг влияние теплого атмосферного фронта усилится, потеплеет до +1...+3 градусов днем. Давление упадет еще сильнее, пойдет дождь. Но на дорогах останется гололед.

В пятницу похолодает на один градус, но температура останется плюсовой. Осадков мало, гололед.