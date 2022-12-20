Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 15:53

Виртуальный проездной «Подорожник» появится в Петербурге

О планах на 2023 год рассказали в Комитете по транспорту
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге запустят виртуальный "Подорожник".

В Петербурге запустят виртуальный "Подорожник".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Виртуальный проездной «Подорожник» появится в Петербурге уже в следующем году. После этого станет необязательным покупать и носить с собой физическую пластиковую карточку, а можно будет обойтись смартфоном. Так пообещали в Комитете по транспорту.

- В 2023 году в целях совершенствования Системы электронного контроля оплаты проезда планируется разработка мобильного приложения с возможностью создания виртуального проездного билета «Подорожник», позволяющего приобретать и оплачивать проезд с телефона, - сообщает пресс-служба Комтранса.

Кроме этого, к «Подорожнику» можно будет привязать «личный кабинет», в котором будут отображаться все поездки по проездному. Там же появится функция пополнения счета. При этом, пополненный «Подорожник» все равно придется активировать в кассах или на валидаторах в транспорте.