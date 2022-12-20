Жителям Петербурга рекомендовали соблюдать самоизоляцию перед Новым годом

В городе продолжает расти заболеваемость гриппом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти в Петербурге. Поэтому жителям города рекомендовано как можно реже выходить из дома до Нового года. Такой совет петербуржцам дала главный внештатный специалист Комздрава по инфекционным болезням у детей Елена Дондурей.

- Нам нужно самостоятельно нести ответственность за свое здоровье, самоизолироваться перед подготовкой к Новому году. Сейчас большое количество интернет-магазинов, где можно купить все необходимое, - отметила инфекционист на пресс-конференции ТАСС.

Напомним, накануне глава Комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что рост заболеваемости гриппом может продолжиться до Нового года. Такой вывод он сделал из-за того, что ситуация в Москве на две недели опережает заболеваемость в Петербурге, и там эпидемиологическая обстановка пошла на спад.