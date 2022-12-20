Ледяной дождь накроет Петербург 21 декабря

Дороги и тротуары станут очень скользкими Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Северной столицы ждут потепления и оттепели, но сначала придется столкнуться с другим погодным явлением. Синоптики и МЧС предупреждают о том, что во вторник в городе пройдет ледяной дождь.

- Погода в предстоящие сутки очень сложная, а определяться она будет теплым атмосферным фронтом, приближающимся к Ленинградской области с запада, от обширного циклона «Franziska». Циклон медленно смещается с Северной Атлантики к востоку, - написал в своем телеграмм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В ночь на 21 декабря в Петербурге пройдет снег, а утром и в первую половину дня – ледяной дождь, из-за которого дороги и тротуары станут скользкими. При этом в МЧС сообщили, что холодный дождь пройдет в ночь на среду. Во второй половине дня ожидается потепление и снова дождь. В чрезвычайном ведомстве рекомендуют водителям и пешеходам быть крайне осторожными.