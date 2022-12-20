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НовостиОбщество20 декабря 2022 17:16

Расписание пригородных поездов между Петербургом и Ленобластью изменится на праздниках

В новогодние выходные электрички будут ездить по измененному графику
Анастасия НУРАДИЛОВА
В новогодние выходные электрички будут ездить по измененному графику

В новогодние выходные электрички будут ездить по измененному графику

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пригородные электрички между Петербургом и Ленобластью будут ездить по измененному графику во время новогодних каникул. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

- С 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы, - говорится в сообщении на официальном сайте СЗППК.

8 января 2023 года поезда будут ездить по графику воскресенья. Частично изменится график движения пригородных поездов на Северном и Московском направлениях, а также Балтийском, Финляндском и Витебском направлениях Октябрьской железной дороги.

Напомним, во вторник, 20 декабря, на Дворцовой площади Северной столицы зажгли новогоднюю елку. В этот раз живую ель украсили игрушками из детской сказки "Щелкунчик".