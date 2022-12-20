Волонтеры Петербурга ищут 71-летнюю женщину, пропавшую неделю назад

Волонтеры Петербурга ищут 71-летнюю женщину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 71-летнюю женщину, которая пропала в Петербурге несколько дней назад. Ориентировку с фотографией пенсионерки опубликовали в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Жительница Петербурга 1951 года рождения пропала 13 декабря. С того дня нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей пожилой петербурженки составляет 169 сантиметров. Она нормального телосложения, с седыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения на женщине была надета коричневая куртка, черные брюки, калоши и серый берет.

Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшей 71-летней жительницы Петербурга.