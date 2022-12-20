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НовостиОбщество20 декабря 2022 18:15

Александр Бельский подвел итоги работы ЗакСа Петербурга в 2022 году

Председатель ЗакСа рассказал о самых важных изменениях в городе
Анастасия НУРАДИЛОВА
Председатель ЗакСа рассказал о самых важных изменениях в городе

Председатель ЗакСа рассказал о самых важных изменениях в городе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский подвел итоги работы парламента в уходящем году. В первую очередь он выделил решения ЗакСа о преференциях для бизнеса. По его словам, было важно поддержать предпринимателей во время сложной ситуации в стране и в мире.

- Мы помним настроения, которые были в марте, и знаем состояние, в котором экономика города находится сейчас, - приводит слова Александра Бельского «Вечерний Санкт-Петербург».

Также спикер ЗакСа отметил принятие бюджета Петербурга, который в следующем году составит один триллион рублей. Он перечислил и такие серьезные изменения в городе, как транспортная и мусорная реформы.

Будущий закон о реновации Александр Бельский назвал народным, поскольку в принятии решения принимают участие не только депутаты, но и другие жители города.