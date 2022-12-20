Бесплатная девятиметровая горка открылась около Певческого моста в Петербурге

Взять ватрушки и прокатиться на горке можно абсолютно бесплатно. Фото: t.me/spbprav

В Петербурге около Певческого моста открыли большую катальную горку, прокатиться на которой можно совершенно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

- Огромный деревянный склон находится между штабом Гвардейского корпуса и Главным штабом Эрмитажа, - сообщили в ведомстве.

Покататься на зимнем аттракционе можно на ватрушках, которые выдают желающим. Чтобы испытать горку, нужно прийти с 12:00 до 21:00. К слову, высота деревянной горки – девять метров. Для безопасности петербуржцев и гостей города зона торможения покрыта нескользящим резиновым покрытием.

Напомним, 20 декабря на Дворцовой площади зажгли главную новогоднюю елку города. Ее украсили игрушками из знакомой всем сказки «Щелкунчик».