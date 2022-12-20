Непристойный контент появился на сайтах школ и детских садов Петербурга

Администрации образовательных учреждений проводят проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неизвестные опубликовали непристойный контент на архивных страницах сайтов образовательных учреждений. Видео или фото 18+ размещены в преступных и корыстных целях. Об этом вечером 20 декабря сообщила пресс-служба Комитета по образованию Петербурга.

- Возмутителен цинизм тех, кто прибегает к незаконным действиям и использует несанкционированный доступ к информационным ресурсам организаций, которые посещают дети и подростки, - говорится в сообщении ведомства.

Теперь администрации школ и детских садов по поручению Комитета внимательно проверят не только текущий контент, но и скрытые архивные страницы. Информацию, которую удастся получить во время проверки, направят в компетентные органы.