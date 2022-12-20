В ЗакСобрании Петербурга заявили о недостаточном финансировании Фонда капремонта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге может не хватить финансирования на реализацию программы капремонта. Накануне депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от Жилищного комитета. В обращении он просил объяснить необходимость увеличения взносов за капремонт, ведь расходы бюджета на программу уже увеличены с 3 до 6 миллиардов.

- Потребность в финансировании капремонта многоквартирных домов до 2038 года составляет 959,6 миллионов рублей. Взнос с жильцов должен составлять не менее 36 рублей за квадратный метр, - говорится в ответном письме Жилищного комитета.

По подсчетам Бориса Вишневского со взносов будет собрано только 20 миллиардов рублей в год. И 6 миллиардов выделено из бюджета. А нужно 60 миллиардов рублей. Получается что всех денежных средств будет не достаточно для реализации программы капремонта.