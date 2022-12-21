Россельхознадзор не пустил в Петербург партию зараженных цветов

Собственник принял решение уничтожить испорченные эустомы Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники Россельхознадзора во время карантинного фитосанитарного контроля партии эустом нашли в этих цветах живые пупарии, которые по морфологическим признакам похожи на карантинный объект.

- 310 срезов цветов голландского происхождения ехали из Латвии в Петербург, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

После проведенной лабораторной экспертизы стало понятно, что эустомы заражены табачной белокрылкой. Этот вредитель является переносчиком более чем 100 видов вирусов растений. Табачная белокрылка особенно опасна в оранжереях и теплицах.

Поэтому специалисты запретили ввозить цветы на территорию Российской Федерации. Собственник сам принял решение уничтожить весь груз.