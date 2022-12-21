Ледяной дождь и до +2 градусов прогнозируют в Ленобласти 21 декабря

На дорогах будет сильная гололедица Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области в среду, 21 декабря. Ночью в некоторых районах пройдет умеренный снег и ледяной дождь. А утром и днем прогнозируют обычный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В Ленобласти ожидается налипание снега и сильный гололед. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а днем будет от -3 до +2 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Мокрый снег и ледяной дождь синоптики прогнозируют и в Северной столице. На дорогах образуется сильный гололед. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

- Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а утром и днем повысится до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.