Оттепель до плюс 2 градусов и дожди придут в Петербург 21 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург снова пришла оттепель. Температура воздуха поднимется выше нуля градусов. Казалось бы, оттепель чревата только слякотью. Но на этот раз вместе с потеплением в город пришел и ледяной дождь. Об этом 21 декабря 2022 сообщает центр "Фобос".

- Сегодня Северную столицу пересечет теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона, получившего от наших немецких коллег имя «Франциска» («Franziska»). В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. В начале дня высока вероятность гололедных явлений и ледяных дождей, - сообщили в центре.

Днем в Петербурге ожидается до плюс 2 градусов, по Ленинградской области качели от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер окажется южным 3-8 метров в секунду.