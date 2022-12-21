Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 21 декабря 2022 года Фото: СОЦСЕТИ

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 21 декабря 2022 года. В городе снова началась оттепель. Только на этот раз ее сопровождает ледяной дождь, который пошел в городе с ночи. Автомобилисты жалуются, что с утра машину приходится оттирать от ледяной корки, а на дорогах уже образовался настоящий коллапс из-за гололеда.

В центре города торжественно зажгли главную новогоднюю елку. На Дворцовой площади собрались люди, в присутствии которых елочка загорелась разными гирляндами в стиле сказки "Щелкунчик и Мышиный король".

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