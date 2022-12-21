Почти половина жителей Петербурга поддержала законопроект о борьбе с англицизмами

4 из 10 петербуржцев поддержали законопроект о борьбе с англицизмами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге почти половина жителей выступила за законопроект о борьбе с англицизмами. Четыре из 10 опрошенных горожан считают, что важно сохранять чистоту русского языка и отказаться от использования заимствованных слов. Об этом 21 декабря 2022 года сообщает сервис SuperJob.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы. На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие, - говорится в исследовании.

30 процентов опрошенных отмечают, что заимствование - это естественный процесс для любого языка. Так, в русском давно появились слова кефир, телефон, бюджет.

Примечательно, что за закон выступают люди постарше, а также те, у кого есть дети.