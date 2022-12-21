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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 6:04

Пьяного гонщика задержали со стрельбой в Петербурге

Автомобиль молодой человек взял без разрешения своего родственника
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пьяного гонщика задержали со стрельбой в Петербурге

Пьяного гонщика задержали со стрельбой в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции со стрельбой задержали пьяного гонщика. Рано утром 21 декабря 2022 года инспекторы узнали, что автомобиль "Рено Логан" мчится от полицейской погони по КАД. Нарушитель уже съехал с кольцевой и мчится по Индустриальному проспекту. Экипаж ДПС присоединился к погоне. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- На проспекте Энергетиков экипаж спецбатальона принял решение о стрельбе. Один раз полицейский выстрелил в воздух и три по колесам автомобиля, - рассказали в полиции.

Пострадавших нет. Зато гонщика наконец задержали. Им оказался 20-летний пьяный парень. Оказалось, что автомобиль принадлежит столичной каршеринговой компании и находится в аренде у дяди правонарушителя. Автомобиль молодой человек взял без разрешения своего родственника.