14-комнатная коммуналка загорелась в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга утром в среду, 21 декабря 2022 года, произошел пожар. Загорелась коммунальная квартира с огромным количеством комнат. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 8:14 часов утра. Горела квартира на набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар произошел в доме 76 по набережной реки Фонтанки. В 14-комнатной коммунальной квартире, в комнате 15 квадратных метров обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров, - рассказали спасатели.

На пожар, спасать квартиру, приехали четыре пожарные машины и 17 человек личного состава МЧС Петербурга. С пламенем они справились за полчаса.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания на данный момент не установлена.