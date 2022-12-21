Циклон «Франциска» покроет Петербург ледяным панцирем 21 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришел циклон по имени "Франциска", который принес не самую приятную погоду. В городе началась оттепель. 21 декабря 2022 года температура воздуха поднялась до плюс 2 градусов. Однако вместе с этим пришли ледяные дожди, которые грозят Северной столице серьезным гололедом.

- Температура воздуха в Санкт-Петербурге перейдет через ноль градусов только после обеда, а до этого времени отрицательная температура будет сохраняться, но медленно повышаясь. Так что нарастание гололеда будет происходить еще всю первую половину дня. Сейчас уже Санкт-Петербург покрыт тонкой ледяной корочкой, но может получиться и ледяной панцирь, - рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На данный момент дождь на время прекратился. Но вскоре возобновится. Поэтому водителей и пешеходов просят быть осторожнее.