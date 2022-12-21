В Москве поймали мигранта, который тяжело ранил коллегу в массовой драке курьеров в Кудрово

Полиция поймала курьера, пырнувшего ножом коллегу в драке в Кудрово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники отдела полиции по Всеволожскому району Ленобласти в Москве задержали 27-летнего мигранта, который тяжело ранил молодого мужчину-иностранца в ходе массовой драки в Кудрово. Сам инцидент произошел поздно вечером в минувшую пятницу. Около десяти человек, в основном курьеров, махали кулаками на парковке торгового комплекса.

- По данным полиции, конфликт произошел в результате спора за рабочие места в сфере доставки продуктов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшим оказался 21-летний мигрант. Его с тяжелым ножевым ранением госпитализировали в реанимацию.

Личность нападавшего удалось установить. А позднее оперативники выяснили, что подозреваемый успел уехать в Москву, чтобы скрыться от следствия. Тогда полицейские отправились в столицу, где и задержали мужчину. Сейчас 27-летний мигрант находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда.