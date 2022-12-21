Мужчина пострадал на пожаре в 14-комнатной коммуналке в центре Петербурга

Мужчина пострадал на пожаре в коммуналке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один человек пострадал на пожаре, который произошел утром среду в огромной 14-комнатной коммунальной квартире в центре Петербурга. Пламя вспыхнуло в одной из комнат дома 76 по набережной реки Фонтанки около 8:14. На место срочно выехали спасатели.

- В 14-комнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. В 08:53 пожар локализован. В результате пожара пострадал мужчина, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Спасатели вынесли пострадавшего из огня и передали врачам скорой помощи. Сейчас мужчина госпитализирован, его состояние уточняется. Остальные жильцы квартиры были эвакуированы, для их обогрева «Пассажиравтотранс» отправил на Фонтанку автобус.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются, причины возгорания установят дознаватели.