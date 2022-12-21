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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:58

На место пожара на Фонтанке пригнали автобус для эвакуированных жителей дома

В результате ЧП пострадал мужчина
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На место пожара на Фонтанке пригнали автобус для эвакуированных жителей дома

На место пожара на Фонтанке пригнали автобус для эвакуированных жителей дома

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел 21 декабря 2022 года в большой коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. По неустановленной пока причине загорелась одна из комнат в 14-комнатной коммуналке. В экстренном порядке потребовалась эвакуация местных жителей. Для их размещения к дому был пригнан автобус.

- В связи с пожаром в жилом доме на набережной Фонтанки был оперативно выделен автобус для временного размещения эвакуированных жителей, - рассказали в "Пассажиравтотранс".

Напомним, что пожар начался в 8:14 часов утра 21 декабря в доме 76 по набережной Фонтанки. Огонь охватил практически целиком комнату площадью в 15 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.