На место пожара на Фонтанке пригнали автобус для эвакуированных жителей дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар произошел 21 декабря 2022 года в большой коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. По неустановленной пока причине загорелась одна из комнат в 14-комнатной коммуналке. В экстренном порядке потребовалась эвакуация местных жителей. Для их размещения к дому был пригнан автобус.

- В связи с пожаром в жилом доме на набережной Фонтанки был оперативно выделен автобус для временного размещения эвакуированных жителей, - рассказали в "Пассажиравтотранс".

Напомним, что пожар начался в 8:14 часов утра 21 декабря в доме 76 по набережной Фонтанки. Огонь охватил практически целиком комнату площадью в 15 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.