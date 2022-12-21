Проезд ограничат в двух районах Петербурга с 23 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В двух районах Санкт-Петербурга с 21 декабря 2022 года ограничат проезд для автомобилей. Так, в Невском районе с 8 декабря ведутся работы по ремонту трамвайных путей, которые закончатся 1 января. О перекрытиях в месте работ напомнили в ГАТИ.

- 23 декабря ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Рабфаковской улицы до Шлиссельбургского проспекта, - сообщили в ГАТИ. - Также 1 января 2023 года ограничено движение транспорта по Мурзинской улице у проспекта Обуховской Обороны.

В Приморском районе с 23 по 31 декабря пройдут работы по прокладке инженерных сетей. Из-за этого на указанный период будет закрыт проезд по Глухариной улице в поселке Лисий Нос от Моховой улицы до Озерковской улицы.