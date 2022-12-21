Медики онкодиспансера из Ленобласти спасли пенсионера с ранее неизлечимой опухолью

Медики из Ленобласти спасли жизнь мужчине с онкологией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи из Ленинградского областного онкодиспансера смогли провести чудо-операцию, чтобы помочь 62-летнему пенсионеру с раком. У мужчины выявили неоперабельную опухоль, она находилась в печени и в желчных протоках. Еще год назад медики считали такой случай безнадежным и неизлечимым, но сейчас здравоохранение сделало шаг вперед. Подробности операции рассказали online47.ru в региональном комздраве.

- Сначала хирурги удалили жидкость из желчных протоков, а после купирования желтухи врачи смогли поставить финальный диагноз – холангиокарцинома четвертой стадии с метастазом в печень. Пациенту провели три цикла химиотерапии. В итоге размер опухоли серьезно уменьшился, - делятся в издании.

При этом медики смогли перераспределить приток крови к той стороне печени, где нет новообразования. Теперь мужчина проходит ремиссию. Лечить его больше не будут, только постоянно наблюдать у специалистов.