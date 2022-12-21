СК возбудил дело из-за падения наледи с крыши на жительницу Петербурга

Наледь упала на женщину с козырька крыши дома на проспекте Просвещения. Фото: Прокуратура СПб

Следственный комитет возбудил уголовное дело о травмировании жительницы Петербурга наледью, которая упала ей на голову с козырька крыши дома 68, корпус 1 по проспекту Просвещения. Все произошло 19 декабря. Пострадавшей оказалась 64-летняя пенсионерка.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Над ходом расследования дела взяла надзор прокуратура Калининского района. Также прокурорские работники пообещали помочь пострадавшей подать гражданский иск о возмещении вреда.

Напомним, что это второе уголовное дело о плохой уборке, приведшей к травмам в Петербурге с начала зимы