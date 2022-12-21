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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:37

Депутаты ЗакСа приняли закон о бесплатной юридической помощи для мобилизованных лиц и членов их семей

Также помощь будут получать и добровольцы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургские депутаты в первом чтении одобрили проект закона о бесплатной юридической помощи для мобилизованных лиц и членов их семей.

Петербургские депутаты в первом чтении одобрили проект закона о бесплатной юридической помощи для мобилизованных лиц и членов их семей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили проект закона о бесплатной юридической помощи для мобилизованных, а также членов их семей. Помимо этого, право на юридическую помощь получат также и добровольцы, которые тоже отправились в зону специальной военной операции по своей воле. Об этом 21 декабря 2022 года рассказал парламентарий Денис Четырбок.

- Прежде всего это вопросы, связанные с получением мер социальной поддержки, которые государство активно принимает на разных уровнях. Конечно, нужно будет подсказать мобилизованным, добровольцам и их близким, на что они имеют право. Второе — помощь по получению отсрочки на получение кредитов, обязательных платежей. Также это и защита трудовых прав, — отметил Денис Четырбок.

Пока что закон еще не утвержден. Но депутаты намерены понять его на внеочередном собрании 21 декабря. После документ будет направлен на подписание губернатором.