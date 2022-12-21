Вице-губернатор Поляков показал, как выглядит второй вестибюль метро «Московская» откроют после капремонта

На "Московской" поменяли эскалаторы. Фото: t.me/polyakov_kv
Уже в следующий понедельник после долгого ремонта для пассажиров откроется второй вестибюль станции метро «Московская» , который шел 11 долгих месяцев. Перед открытием на обновленной станции побывал вице-губернатор Кирилл Поляков. Он показал, как сейчас выглядит вестибюль.
- Подрядчики заменили облицовку стен и колонн из природного камня и покрытие пола. Отремонтировали подземный пешеходный переход под Московским проспектом, - написал Поляков в своем телеграм-канале.
Также на станции установлены новые двери с отдельным входом-выходом для маломобильных пассажиров. Для людей с проблемами зрения сделана тактильно-контрастная разметка и в вестибюле и подземном пешеходном переходе. Были заменены и эскалаторы.
Напомним, что второй вестибюль ведет на Алтайскую улицу и к остановке транспорта в сторону аэропорта Пулково.
Станция была на ремонте 11 месяцев. Фото: t.me/polyakov_kv