Вице-губернатор Поляков показал, как выглядит второй вестибюль метро «Московская» откроют после капремонта

На "Московской" поменяли эскалаторы. Фото: t.me/polyakov_kv

Уже в следующий понедельник после долгого ремонта для пассажиров откроется второй вестибюль станции метро «Московская» , который шел 11 долгих месяцев. Перед открытием на обновленной станции побывал вице-губернатор Кирилл Поляков. Он показал, как сейчас выглядит вестибюль.

- Подрядчики заменили облицовку стен и колонн из природного камня и покрытие пола. Отремонтировали подземный пешеходный переход под Московским проспектом, - написал Поляков в своем телеграм-канале.

Также на станции установлены новые двери с отдельным входом-выходом для маломобильных пассажиров. Для людей с проблемами зрения сделана тактильно-контрастная разметка и в вестибюле и подземном пешеходном переходе. Были заменены и эскалаторы.

Напомним, что второй вестибюль ведет на Алтайскую улицу и к остановке транспорта в сторону аэропорта Пулково.