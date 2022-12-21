«Водоканал» поймали на сливе сточных вод в Финский залив в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Предприятие "Водоканал" поймали на сливе сточных вод в Финский залив на территории Санкт-Петербурга. Росприроднадзор города сообщил о том, что закончил внеплановую проверку по факту сброса в Кронштадте загрязненных сточных вод в акваторию Заводской гавани Финского залива. Выяснилось, что к этому причастна крупная городская компания. Об этом в управлении рассказали 21 декабря 2022 года.

- Инспектор обнаружил сброс в морскую акваторию мутно-коричневых стоков. Выпуск оказался на балансе предприятие. Через него сбрасывались стоки, образующиеся в результате промывки вод, поступающих на водопроводную станцию в Кронштадт, - рассказали в управлении.

Анализ показал, что в стоках есть превышение по аммоний-иону, алюминию, хлороформу. Это говорил о том, что компания нарушила правила пользования водой. В адрес компании внесено предписание об устранении нарушений.