Тело погибшей 14-летней школьницы нашли под окнами дома на проспекте Ударников в Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства смерти 14-летней школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красногвардейского района Петербурга проводит проверку по факту гибели 14-летней школьницы. Тело ученицы девятого класса было найдено вечером 20 декабря под окнами дома на проспекте Ударников. Об этом сообщает «АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, причиной смерти стало падение с большой высоты. Известно, что погибшая школьница воспитывалась в благополучной многодетной семье. Мать и отец работают, кроме старшеклассницы у родителей есть еще два младших ребенка.

На учете в органах опеки семья не состояла, девочка в зону внимания отдела по делам несовершеннолетних полиции не попадала.

К выяснению обстоятельств трагедии также подключились следователи городского управления СК.