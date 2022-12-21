Главный синоптик Петербурга показал, как выглядят деревья после ледяного дождя

Деревья в Петербурге покрылись ледяной глазурью. Фото: Александр Колесов в Телеграм.

Петербург покрылся ледяным панцирем. Как и обещали синоптики, в городе идет ледяной дождь, который застывает на домах, дорогах, конструкциях, деревьях. В ГИБДД еще с утра попросили водителей быть максимально осторожными. А главный синоптик города показа, как сейчас выглядят растения в центре города.

- Вышел на набережную, под ногами каток, на деревьях вот так... Дождь идет, гололед растет, -написал в своем телеграм-канале Александр Колесов.

По состоянию на час дня, в городе все еще держится минусовая температура, что приводит к образованию наледи. Но к вечеру должно потеплеть до +2 градусов. Ледяная корка начнет понемногу таять. Этот процесс продолжится и завтра, когда также будет устойчивый «плюс».

Но ситуация на дорогах сильно не поменяется. Гололед обещают вплоть до пятницы.