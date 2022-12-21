40% многодетных семей Петербурга лишатся финансовой поддержки в 2023 году

Около 40% многодетных семей в Петербурге лишатся финансовой поддержки в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге около 40 процентов многодетных семей могут лишиться финансовой поддержки. Депутаты Законодательного собрания 21 декабря 2022 года на очередном заседании рассмотрели поправки в социальный кодекс, предложенные Смольным. В поправках предлагается сократить выплаты.

- Изменения вносятся в региональное законодательство вслед за федеральными: единый поход должен заработать с 1 января 2023 года, поэтому необходимо принять закон в этом году, - напомнил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.

В ЗакСе рассказал, что сейчас в Петербурге 52 тысячи многодетных семей. При этом, доходы выше порога нуждаемости из них у 40 процентов. Предлагается выплаты оставить только для тех, кто является нуждающимся и малообеспеченным.

Законопроект поддержали в первом чтении.