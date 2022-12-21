Строительство нового корпуса Александровской больницы завершилось в Петербурге

Александровская больница получила самый современный региональный сосудистый центр Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге Александровская больница получилась самый современный сосудистый центр в регионе. Завершилось строительство нового корпуса больницы, которое шло девять месяцев. 21 декабря 2022 года губернатор Александр Беглов осмотрел новый стационар и поблагодарил строителей, которые оперативно возвели шестиэтажное здание.

- Все новое строительство городских объектов здравоохранения учитывает опыт пандемии. Как и другие новые стационары, сосудистый центр в течение трех суток может быть переоборудован в инфекционный госпиталь, - отметил градоначальник.

Всего корпус рассчитан на 335 коек, из которых 295 для оказания специализированной медицинской помощи и 40 коек интенсивной терапии. Но в случае необходимости центр можно перепрофилировать в инфекционный госпиталь на 415 коек.