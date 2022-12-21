Шесть новых торговых центров могут открыть в Петербурге за три года

За три года в Петербурге откроют шесть ТЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще шесть торговых центров могут появиться в Петербурге в ближайшие три года. Такой прогноз на развитие коммерческого рынка недвижимости дали эксперты. И все это происходит на фоне падения посещаемости ТЦ.

- В ближайшие три года в Петербурге могут выйти на рынок шесть торговых центров суммарной арендной площадью 165 тысяч квадратных метров, - пишет «Комерсант-СПб».

В числе перспективных - ТЦ «Голливуд» у станции метро «Пионерская», который все же достроят несмотря на кризис в отрасли.

При этом, рынок города близок к насыщению. Так, в 2022 году открылся лишь один крупный ТЦ - «Прометей». Инвесторы все больше сморят в сторону ближней Ленинградской области. Мурино, Кудрово, Бугры, Новоселки и прочие находящиеся у границы Петербурга населенные пункты будут развиваться не менее активно, чем Северная столица. А рынок коммерческой недвижимости там насыщен не так сильно.