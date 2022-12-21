ЗакС Петербурга одобрил выделение миллиарда рублей на ремонт дорог к садоводствам в Ленобласти

Петербург даст денег на ремонт дорог к садоводства в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили законопроект о софинансировании ремонта дорог, идущих к садоводствам в Ленобласти. В летний период в соседнем регионе живут на дачах сотни тысяч горожан, поэтому деньги - более миллиарда - пойдут на улучшение качества их жизни. Это коснется минимум 250 тысяч петербургских дачников.

- Речь идет о совместном с Ленинградской областью финансировании работ по приведению в нормативное состояние 85 автомобильных дорог, по которым петербуржцы добираются до своих садовых участков, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Инициативу в парламент внес губернатор Петербурга. Согласно документу, в течение ближайших трех лет на ремонт дорог к дачам потратят из бюджета Северной столицы более 1 миллиарда 46 миллионов рублей.