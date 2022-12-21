Беглов заявил, что еще один петербургский автозавод может найти нового владельца

Вслед за "Ниссаном" обрести новых владельцев может и еще один петербургский автозавод. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга намекнул на продажу новым собственникам еще одного из петербургских автозаводов, находящихся в простое с марта месяца. Это заявление для СМИ Александр Беглов сделал во время посещения бывшего завода Nissan, который стал дочерней площадкой «АвтоВАЗа» и будет собирать китайские машины под брендом «Лада».

- Работаем по остальным заводам, ведем переговоры. Пока не буду раскрывать планы. В ближайшее время все узнаете, примем решение. Думаю, что мы сохраним полностью еще одну площадку (кроме завода Nissan - прим.ред.). Это очень непростые процессы. Разные фирмы хотели бы получить активы. Но что взамен? Нам для города важно сохранить коллективы, научный потенциал, полный цикл производства. Чтобы заводы работали и были налоговые отчисления в бюджет, - сообщил губернатор журналистам.

А вот о каком именнопредприятии идет речь, Беглов не уточнил. Напомним, что на выбор у инвесторов, вероятно китайских, есть автозаводы Toyota, Hyundai и его площадка в Шушарах, бывшее предприятие General Motors.