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НовостиЭкономика21 декабря 2022 15:14

Беглов заявил, что еще один петербургский автозавод может найти нового владельца

Об этом губернатор сообщил во время посещения бывшего завода Nissan
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Вслед за "Ниссаном" обрести новых владельцев может и еще один петербургский автозавод.

Вслед за "Ниссаном" обрести новых владельцев может и еще один петербургский автозавод.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга намекнул на продажу новым собственникам еще одного из петербургских автозаводов, находящихся в простое с марта месяца. Это заявление для СМИ Александр Беглов сделал во время посещения бывшего завода Nissan, который стал дочерней площадкой «АвтоВАЗа» и будет собирать китайские машины под брендом «Лада».

- Работаем по остальным заводам, ведем переговоры. Пока не буду раскрывать планы. В ближайшее время все узнаете, примем решение. Думаю, что мы сохраним полностью еще одну площадку (кроме завода Nissan - прим.ред.). Это очень непростые процессы. Разные фирмы хотели бы получить активы. Но что взамен? Нам для города важно сохранить коллективы, научный потенциал, полный цикл производства. Чтобы заводы работали и были налоговые отчисления в бюджет, - сообщил губернатор журналистам.

А вот о каком именнопредприятии идет речь, Беглов не уточнил. Напомним, что на выбор у инвесторов, вероятно китайских, есть автозаводы Toyota, Hyundai и его площадка в Шушарах, бывшее предприятие General Motors.