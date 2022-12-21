В Петербурге из-за праздничных корпоративов начали пропадать люди

Новогодние корпоративы не всегда заканчиваются хорошо. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге начался феномен с пред- и постновогодним исчезновением людей. Это вовсе не шутка, а печальное явление, которое регулярно отмечают поисковики. Причиной тому, что горожане не могут найти своих близких, являются корпоративы. Праздничные посиделки редко обходятся без алкоголя. После обильных возлияний не каждый может добраться до дома. Иногда это приводит к трагедиям.

- Мы уже начали получать обычные для этого времени звонки: пропал человек – гулял на вечеринке с коллегами, из ресторана вышел, но дома так и не появился, - приводит слова волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт Питер» «Мойка 78».

Хуже всего, когда копоратив или дружеская вечеринка проходят за городом. Тогда выпивший человек легко может заблудиться в лесу или на незнакомой местности. Но трагедии бывают и в городе. На морозе замерзнуть в сугробе до смерти можно очень быстро.

Поисковики советуют всегда говорить близким куда именно вы идете отмечать новогодние праздники. А родным потерявшихся - честно говорить поисковикам и полиции, что пропавший может быть пьян. Это даст реальную картину ситуации.