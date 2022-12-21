Коммерческая недвижимость на Васильевском острове стала востребованной из-за ЗСД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммерческая недвижимость на Васильевском острове стала более востребованной после запуска ЗСД и благодаря активному жилищному строительству. Сейчас там насчитывается 340 тысяч квадратных метров офисной недвижимости. При этом средняя ставка аренды составляет 1265 рублей за один квадратный метр.

- Васильевский остров за 9 месяцев по объему сделок занял четвертое место по востребованности недвижимости. Наиболее привлекательные офисные локации находятся около станции метро «Василеостровская», - пишет «Деловой Петербург».

Пользуются популярностью и бизнес-центры на 26-й линии. Реже всего арендаторы выбирают недвижимость около «Приморской». Но этот участок района популярен с точки зрения торговли: там построено много торговых центров.