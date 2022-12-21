Первую партию машин отправят в разные регионы Фото: Артем КИЛЬКИН

Беспилотные тракторы начнут создавать в Петербурге с 2023 года. Сейчас специалисты готовятся к созданию первой опытно-промышленной партии. «Кировцев» отправят в регионы с разными климатическими условиями, чтобы проверить технику, пишет «Петербургский дневник».

- Мы внедряем уникальную технику не только для России, но и для всего мира. Наши инженерные решения серьезно повлияют на архитектуру машин, и на технологии их применения в сельском хозяйстве, - сказал генеральный директор Кировского завода Сергей Серебряков.

Во время первых испытаний в кабине беспилотных тракторов все-таки будут находиться операторы. Весной из-за эрозии почвы появятся проталины и рытвины. Техника пока не сможет сориентироваться в таких условиях. По словам специалиста, для того, чтобы научить трактор ездить самостоятельно, понадобится несколько лет.