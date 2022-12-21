Женщина пострадала в пожаре на Ломаной улице в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщина пострадала в пожаре в Московском районе в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Ломаной улице поступило в 21:10. На место происшествия сразу выехали спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Как выяснили сотрудники МЧС, около жилого дома горела бытовка. Площадь пожара составила всего два квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать огонь через полчаса, в 21:42. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели. Они же выяснят все обстоятельства случившегося.