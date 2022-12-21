Во Внуково на час задержан самолет до Петербурга из-за льда на взлетной полосе

Самолет в из Москвы в Петербург около двух часов не мог взлететь Фото: Роман ЛЯЛИН

Из-за неблагоприятных условий в Петербурге, в аэропортах других городов задерживаются самолеты, которые должны лететь в Северную столицу. Борт авиакомпании «Россия» уже долго задерживается в Москве в аэропорте Внуково.

- Мы должны были вылететь из Москвы в Петербург еще в 21:40. Но рейс задержали на 50 минут. В итоге стоим уже час. Все пассажиры зашли в самолет. Говорят, что из-за дождя образовался лед на взлетной полосе, и службы не справляются с расчисткой, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

При этом, в онлайн-табло сообщается, что рейс ФВ 6020 авиакомпании «Россия» задержан из-за метеоусловий в аэропорту Пулково. Все это время, почти час, пассажиры ждут вылета на борту самолета. И сколько еще придется ждать – не понятно.

К слову, самолеты из Внуково, которые должны лететь в другие города, тоже задерживаются. А уже севшие самолеты не могут подъехать к трапам из-за скользкой дороги.