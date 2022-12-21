Мужчину госпитализировали после мощного пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

На место ЧП выезжали 6 пожарных машин Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчину госпитализировали после серьезного пожара в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Приморском проспекте поступило в 21:26. На место происшествия сразу выехали спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные установили, что площадь возгорания в трехкомнатной квартире составила 25 квадратных метров. Пожару был присвоен высокий уровень сложности. Локализовать огонь удалось в 22:08. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали шесть пожарных машин и 30 спасателей.

Напомним, в этот же вечер в пожаре пострадала женщина. На Ломаной улице горела бытовка. Пострадавшую петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение.