Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 декабря 2022 20:24

Мужчину госпитализировали после мощного пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

Площадь пожара составила 25 квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали 6 пожарных машин

На место ЧП выезжали 6 пожарных машин

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчину госпитализировали после серьезного пожара в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Приморском проспекте поступило в 21:26. На место происшествия сразу выехали спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные установили, что площадь возгорания в трехкомнатной квартире составила 25 квадратных метров. Пожару был присвоен высокий уровень сложности. Локализовать огонь удалось в 22:08. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали шесть пожарных машин и 30 спасателей.

Напомним, в этот же вечер в пожаре пострадала женщина. На Ломаной улице горела бытовка. Пострадавшую петербурженку госпитализировали в медицинское учреждение.